Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : Les mots bouleversants de son fils Tom, "entre deux sanglots, deux larmes"...

C'est toute la France qui est en deuil. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans. La star du 13H de TF1, qui souffrait d'un cancer du poumon, laisse derrière lui de nombreux téléspectateurs mais aussi des proches anéantis. Sa femme Nathalie Marquay, leurs enfants Lou (19 ans) et Tom (18 ans), ainsi qu'Olivier et Julia (nés en 1981 et 1978 de l'ancien mariage de Jean-Pierre Pernaut avec Dominique Bonnet) se sont tous réunis ce mercredi 9 mars, à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris afin d'adresser leurs adieux à ce défunt mari, père et même grand-père.

Si Nathalie Marquay s'est montrée digne face au cercueil de son défunt époux, le jeune Tom n'a pu contenir son émotion. C'est en larmes que le dernier fils de Jean-Pierre Pernaut a été aperçu. Lors de la cérémonie, qui s'est tenue dans le recueillement avec les amis, la famille et aussi grand nombre de personnalités, que ses enfants ont tenu à lui rendre hommage. C'est ainsi que, comme l'indique Cyril Adriaens-Allemand, journaliste présent sur place pour le JT de TF1 présenté par Jacques Legros, les quatre enfants du regretté JPP ont pris la parole. Tom a tenu un discours poignant. "Tu étais un père souriant, généreux, attentif, drôle et parfois même un peu con", a lâché le jeune homme.

Au micro de BFMTV, Bernard Montiel note une cérémonie "simple, forte" où chacun a rendu hommage à l'amoureux des régions. Si lui a refusé de s'exprimer, il a été profondément touché par les prises de paroles des enfants. "Tom n'a pas pu... Entre deux larmes, deux sanglots, il a dit : 'Je t'aime papa.' Et c'est toujours difficile à dire. Lou aussi a parlé, ils ont tous très bien parlé. C'était bouleversant", confie-t-il.

Toujours à l'antenne du JT de TF1, le journaliste donne quelques éléments sur le déroulé des obsèques. Ainsi, il est indiqué que la cérémonie a été "intime et à son image". En effet, elle a débuté au son de Johnny Hallyday, Que je t'aime. Une chanson que le défunt Jean-Pierre Pernaut affectionnait tant.

Trois ans après avoir vaincu son cancer de la prostate, Jean-Pierre Pernaut s'est battu jusqu'au bout contre un cancer du poumon. Après avoir été opéré dans le plus grand secret en septembre dernier, son deuxième poumon a été touché. En raison de sa santé trop fragile, une nouvelle opération n'était pas envisageable. Il a ainsi suivi des séances de radiothérapie, espérant éradiquer la maladie. Mais après avoir fait "4 mini AVC" en début d'année, il a été opéré à coeur ouvert. Suite à des complications, il a été plongé dans un coma profond, puis a perdu la vie.