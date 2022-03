Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : son jeune fils Tom en larmes face au cercueil de son papa

Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans, laissant ainsi derrière lui sa femme Nathalie Marquay, leurs enfants Lou (19 ans) et Tom (18 ans), ainsi qu'Olivier et Julia (nés en 1981 et 1978 de l'ancien mariage de Jean-Pierre Pernaut avec Dominique Bonnet). Tous étaient réunis ce mercredi 9 mars, à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris afin de faire leurs adieux à cet homme qui a tant compté dans leur vie.

"Le père de Tom, Lou, Olivier et Julia est décédé des suites de son cancer du poumon", avait annoncé Nathalie Marquay le 2 mars dernier. Et voilà qu'aujourd'hui, tous doivent se résoudre à lui dire au revoir. Un moment déchirant pour tous ses proches. Toute la famille a fait son arrivée en même temps. Après que Nathalie Marquay a pris dans ses bras, non sans émotion, l'abbé qui célèbrera les obsèques (et qui les avait unis en 2007), elle a été rejointe par ses enfants Lou et Tom Pernaut. Et ce dernier a eu, sans surprise, bien du mal à contenir son émotion. Au moment où tous devaient suivre le cercueil jusqu'à l'intérieur de la Basilique, le jeune homme a essuyé à plusieurs reprises ses larmes comme le montrent des images diffusées sur LCI. Un moment déchirant.

Si Nathalie Marquay et sa soeur Lou ont rapidement brisé le silence après la mort de Jean-Pierre Pernaut, Tom est, comme à son habitude, resté discret. Afin de se changer les idées, il a pratiqué sa passion qu'il avait en commun avec son regretté papa et son demi-frère Olivier : la course automobile. Le 5 mars 2022, il a en effet posté une vidéo sur laquelle on peut le voir au volant.

"Mon père était pilote de rallye dans les années 1950, mon frère aîné dans les années 1960-1970, et j'étais son assistant. Quand mon fils Olivier a eu 14 ans, il a fait du karting, puis une école de sport auto. Aujourd'hui, il est team manager d'une écurie automobile. Et on a décidé de s'y mettre ensemble. Et, depuis onze ans, on court aux côtés d'Alain Prost, Olivier Panis ou Sébastien Loeb", expliquait l'ancien présentateur du JT de 13H de TF1 au Parisien. Il n'était pas peu fier de son fils Tom qui brillait aussi sur un circuit. En juin 2020, l'adolescent accédait par exemple au podium lors du Trophée de la Reprise. Nul doute qu'il fera tout pour continuer à être le plus performant possible, en l'honneur de son papa.

Jean-Pierre Pernaut s'est battu jusqu'au bout contre un cancer du poumon. Après avoir été opéré dans le plus grand secret en septembre dernier, son deuxième poumon a été touché. Il a ainsi suivi des séances de radiothérapie, une nouvelle intervention étant trop dangereuse. Mais après avoir fait "4 mini AVC" en début d'année, il a été opéré à coeur ouvert. Suite à des complications, il a été plongé dans un coma profond, puis a perdu la vie.