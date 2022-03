Mort de Jean-Pierre Pernaut : son fils Tom se change les idées après une semaine bouleversante

Difficile de tenir debout, de continuer à vivre quand on traverse une telle épreuve. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut est mort des suites de son cancer du poumon et les membres de sa famille peinent à sortir la tête de l'eau. Les obsèques du journaliste se tiendront le mercredi 9 mars 2022 à partir de 11h à la Basilique Sainte-Clotilde, située dans le VIIe arrondissement de Paris, puis l'enterrement aura lieu dans la stricte intimité de la famille. En attendant le jour J, son plus jeune fils Tom, 17 ans, tente tant bien que mal de se changer les idées.

On a décidé de s'y mettre ensemble

Grand sportif, Tom a participé à une course automobile le 5 mars 2022 comme on peut le voir sur son compte Instagram. Après tout, cette passion le rapprochait de son papa, qui aurait tant aimé pouvoir faire de cet amour un métier. "Mon père était pilote de rallye dans les années 1950, mon frère aîné dans les années 1960-1970, et j'étais son assistant, expliquait Jean-Pierre Pernaut au journal Le Parisien. Quand mon fils Olivier a eu 14 ans, il a fait du karting, puis une école de sport auto. Aujourd'hui, il est team manager d'une écurie automobile. Et on a décidé de s'y mettre ensemble. Et, depuis onze ans, on court aux côtés d'Alain Prost, Olivier Panis ou Sébastien Loeb."

Tom Pernaut partage donc cet amour pour les sports automobiles avec divers membres de sa famille. A 17 ans, il dispute souvent des courses et a même déjà remporté quelques trophées. En juin 2020, il était notamment monté sur le podium du Trophée de la Reprises. Il a également participé, tout comme son demi-frère Olivier, au Trophée Andros, un championnat de compétition automobile de type rallycross sur glace disputé en France depuis 1990. Concernant la perte de son papa, Tom n'a jamais tellement trouvé la force de s'exprimer. Il avait seulement commenté, d'un simple coeur, une photographie partagée sur le compte Instagram d'Olivier. Les hommages, sans doute, attendront le jour des obsèques...