Jean-Pierre Pernaut : Son fils Tom est un grand sportif déjà champion !

Ce mercredi 2 mars 2022, la mort de Jean-Pierre Pernaut a été annoncée par sa femme Nathalie. Le célèbre journaliste est décédé à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer du poumon. Pendant plusieurs mois, la star du JT de TF1 s'était battue via la chimiothérapie mais ces derniers jours, son état s'était aggravé. Il laisse derrière lui une grande famille de quatre enfants, Olivier et Julia (nés de sa relation avec Dominique Bonnet) et Lou (qui a réagi sur TikTok) et Tom (issus de son mariage avec Nathalie Marquay).

Avec ses fils, Jean-Pierre Pernaut partageait notamment sa passion du sport automobile. En effet, le journaliste a beau avoir renoncé à faire carrière en tant que pilote, son amour pour la course ne l'a jamais quitté. Son fils Tom (17 ans) est quant à lui bien parti pour devenir un champion reconnu. Et pour cause, il dispute des courses au volant de puissants kartings depuis plusieurs années maintenant et a déjà remporté quelques trophées.

En juin 2020, Tom accédait par exemple au podium lors du Trophée de la Reprise. Quelques mois avant, en février, il décrochait des victoires avec son coéquipier. Tom Pernaut a également participé au Trophée Andros, un championnat de compétition automobile de type rallycross sur glace disputé en France depuis 1990. En 2021, il tentait de se démarquer lors de la Fun Cup mais cette fois-ci, la victoire lui échappait de peu et l'adolescent frôlait même l'accident. C'est sa mère Nathalie Marquay qui faisait des confidences, avant de souligner que son fils n'avait pas démérité. "Magnifique dernier relais @tom_pernaut à 1 seconde des meilleurs pilotes, pour sa 2ème course en Fun Cup", écrivait-elle avec fierté.

Tom était également toujours soutenu par son père, ainsi que par son demi-frère Olivier. Ce dernier est pilote automobile et a lui aussi participé à plusieurs reprises au Trophée Andros. En 2015, dans une interview accordée au Parisien, Jean-Pierre Pernaut racontait : "Mon père était pilote de rallye dans les années 1950, mon frère aîné dans les années 1960-1970, et j'étais son assistant. Quand mon fils (Olivier, ndlr) a eu 14 ans, il a fait du karting, puis une école de sport auto. Aujourd'hui, il est team manager d'une écurie automobile. Et on a décidé de s'y mettre ensemble. Et, depuis onze ans, on court aux côtés d'Alain Prost, Olivier Panis ou Sébastien Loeb".