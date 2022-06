Ilona Smet très enceinte : la future maman au bord de l'accouchement, nouvelle photo

L'heure de l'accouchement a bientôt sonné pour Ilona Smet ! La future maman - mariée à son compagnon Kamran Ahmed depuis le 16 avril 2022 - a affiché son ventre très arrondi dans une story Instagram de son mari publiée ce samedi 18 juin. Ce qui laisse présager un accouchement très imminent pour la jeune femme de 27 ans, fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday qui deviendront grands-parents ! Depuis plusieurs jours, la jeune femme se faisait discrète, laissant penser que bébé était né mais, visiblement, il n'en est rien. Cela ne saura tarder. "Chargement", pouvait-on voir un GIF accompagnant la story.

En couple depuis quasiment dix ans, Ilona Smet et Kamran Ahmed s'apprêtent à être papa et maman pour la première fois. "Nous nous sommes rencontrés dans le sud de la France alors que j'étais encore au lycée. J'avais 17 ans et j'étais en terminale. Lui en avait 18 et venait d'avoir son bac", se souvenait la petite-fille de Johnny Hallyday dans les colonnes de Paris Match en juillet 2017.

Des fiançailles, un mariage et un bébé pour Ilona Smet et Kamran Ahmed

Après avoir répondu "oui" à son amoureux lors de leurs fiançailles en septembre 2021, le 5 février dernier, Ilona Smet a annoncé l'heureux événement sur son compte Instagram : l'arrivée prochaine de leur premier enfant. "Notre coeur s'agrandit. Tellement heureuse de vous partager ce nouveau bonheur qui s'annonce." Un joli message qu'elle a écrit avec deux photos de son couple en noir et blanc. Depuis, la femme de Kamran Ahmed n'a pas caché son ventre arrondi qu'elle a exposé à plusieurs reprises sur Instagram. En effet, ses abonnés ont pu la voir en soutien-gorge, en robe ou en tenue de sport.

Et pour couronner le tout, Ilona Smet et son mari Kamran Ahmed ont célébré leur union lors d'un mariage à Lacoste dans le Vaucluse. "Presque 10 ans d'amour et chaque jour je t'aime encore plus", a écrit l'heureuse mariée sur Instagram. La venue prochaine du premier enfant du couple (dont le sexe est encore inconnu) sera le fruit de l'amour inconditionnel entre la jeune femme et son chéri. Plus que quelques jours et les deux tourtereaux pourront (enfin) dire bonjour à leur fils ou à leur fille !