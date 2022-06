Diaporama : Arthur et Mareva Galanter, "dix ans déjà !" : l'animateur parle comme rarement de son alter ego

5 / 20

Exclusif - Arthur (Jacques Essebag) et sa compagne Mareva Galanter - Dîner de gala et vente aux enchère pour l'association "Sauveteurs sans frontières" ("Qui sauve une vie sauve l'humanité") à l'hôtel du collectionneur à Paris, France, le 13 février 2018. G.Elmaleh, Arthur (J.Essebag), A.Abittan et C.Hanouna ont animés la soirée et ont pris très à coeur leurs rôles de "commissaires priseurs" pour une vente aux enchères mémorable pour l'association Sauveuteurs Sans Frontières. G.Elmaleh, Arthur (J.Essebag), A.Abittan et C.Hanouna ont achétés 10 kits de survie SSF chacun. Sauveteurs Sans Frontières est une Organisation Non Gouvernementale franco-israélienne d'aide médicale internationale, agréée par le ministère de l'intérieur français. Forte de plusieurs antennes médicales mobiles et d'équipes de secouristes spécialisés, SSF- qui intervient sur le terrain selon les normes SAR (Search and Rescue: localisation et de secours aux personnes en situation de détresse). ONG qui compte plus de 6000 secouristes bénévoles (880 équipés), répartis sur 14 antennes internationales. © Rachid Bellak/Bestimage