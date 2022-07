Miss France 2023 : Orianne Meloni élue Miss Corse 2022... face à sa soeur jumelle !

Le compte à rebours a commencé ! Au mois de décembre prochain, une nouvelle Miss France sera élue à Châteauroux (Centre-Val de Loire) et succèdera ainsi à Diane Leyre. En attendant, il faut trouver les candidates pour représenter toutes les régions du pays. Vendredi 22 juillet, Miss Corse 2022 a justement été élue. Il s'agit d'Orianne Meloni. Elle a reçu des mains de Diane Leyre et d'Emma Renucci, Miss Corse 2021, la couronne et l'écharpe convoitées depuis le centre culturel de Porticcio. Amandine Petit (Miss France 2021) était également présente à son élection.

Orianne Meloni est âgée de 22 ans, mesure 1m83 et est originaire d'Ajaccio. Elle est actuellement étudiante en école d'infirmière dans sa ville de naissance. Lorsqu'elle n'étudie pas, la belle jeune femme passe du bon temps en extérieur, dans la nature et avec les chevaux, elle qui est passionnée d'équitation comme le prouvent certaines de ses photos postées sur Instagram. Orianne n'a pas encore réagi à son nouveau titre sur ses réseaux sociaux, sans doute toujours sur son petit nuage, mais le comité Miss Corse l'a fait pour elle. À travers une publication, elle a été félicitée pour sa victoire. Et en commentaires, les internautes sont nombreux à avoir validé ce choix : "Elle s'est vraiment démarquée ce soir", "Bravo à elle, je la trouve élégante, distinguée, classe et très jolie, une pépite", "Une couronne bien méritée", "Je suis ravi, elle a du charme de l'élégance... c'était ma préférée", peut-on lire.

Lors de l'élection, nos confrères de Voici nous révèlent par ailleurs qu'Orianne Meloni s'est retrouvée en concurrence avec... sa soeur jumelle Melody Meloni !