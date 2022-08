PHOTOS Miss France 2023 : Inès Tessier élue Miss Saint-Barthélemy 2022

Les élections régionales se poursuivent partout en France à la recherche des candidates pour le prochain concours Miss France 2023. Celui-ci se tiendra en décembre à Châteauroux, où avait déjà été sacrée Maeva Coucke dans le passé. Mais en attendant d'en arriver là, Saint-Barthélémy a pour l'heure trouvé son ambassadrice. C'est la jeune Inès Tessier qui représentera l'île cette année. Il s'agit de la deuxième fois pour cette région de se retrouver en compétition pour l'élection nationale, après le sacre de Layla Berry en 2019.

"Je ne m'y attendais pas du tout. Comme je me disais que je n'allais pas gagner, je n'étais pas du tout stressée", a réagit après coup Inès Tessier pour le Journal de Saint-Barth. Et pour elle de se réjouir de la belle aventure qui l'attend : "Être Miss, ça me permet de faire des choses que je n'aurais jamais faites autrement. Comme rencontrer le Président de la Collectivité ou m'engager auprès d'associations pour lutter contre l'échouage de sargasses."

Pour assurer tous ses engagement, la jolie brune de 19 ans d'1m70 devra toutefois mettre entre parenthèses ses études de cinéma qu'elle avait entamé à Montréal. "Ce n'est pas possible de gérer les deux, donc je vais mettre mes études de cinéma en pause pendant un an", a-t-elle annoncé. Et il vrai qu'Inès Tessier aura déjà beaucoup à faire en tant que Miss Saint-Martin-Saint-Barthélémy 2022, notamment à apprendre les codes d'une véritable reine de beauté. "Ça va être super enrichissant, je vais même avoir des cours de bonnes manières pour bien manger", s'est-elle enthousiasmée.