Secret Story : Une ex-candidate retrouvée... dans le jury de Miss Côte d'Azur 2022 !

Gros événement à Fréjus le 2 août 2022. L'élection de Miss Côte d'Azur 2022 s'est déroulée au théâtre romain. Et une ancienne candidate de Secret Story était aux premières loges pour assister au sacre de celle qui succède à Valeria Pavelin.

Grand honneur pour Alexia Mori, révélée au grand public en 2013 lors de la saison 7 de Secret Story. L'influenceuse et businesswoman qui a créé le programme sportif et nutrition Alexia's Challenge, a été invitée pour faire partie du jury de l'élection de Miss Côte d'Azur 2022 comme elle l'a révélé sur Instagram. "Hier soir, je me suis préparée comme si j'allais postuler à Miss côte d'azur. Merci au @comitemisspaca et à @cindyfilipiak de m'avoir fait l'honneur de faire partie du jury c'était une très belle expérience", peut-on lire en légende de photos de la jeune femme assise sur une chaise et vêtue d'une petite robe noire et de plate-forme shoes roses.