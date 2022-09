Sylvie Tellier évincée du comité Miss France : révélations sur sa personnalité très critiquée en coulisses

Le 31 août dernier, une nouvelle redoutée depuis plusieurs mois a été confirmée : Sylvie Tellier quitte ses fonctions de directrice générale au sein de la société Miss France. Une société qu'elle lâche au bout de 17 ans de service. C'est forcément avec beaucoup d'émotion qu'elle a annoncé son départ, à travers une vidéo où elle retient difficilement ses larmes. Sylvie Tellier a par ailleurs confié partir dans les meilleures conditions, sans guerre aucune notamment avec la nouvelle PDG de la société Miss France Alexia Laroche-Joubert.

Mais en coulisses, le Parisien a révélé que l'ex-reine de beauté commençait en réalité à poser quelques problèmes. En effet, si certains lui trouvent un côté "rigolo et déconne", d'autres en revanche l'a dépeignent comme une "despote", "pas toujours agréable", "trop exigeante et souvent insatisfaite". "Sylvie Tellier ne supporte pas de ne pas avoir l'ascendant sur une personne, elle a fait craquer beaucoup de gens autour d'elle en faisant régner la terreur", a raconté l'ex-productrice Caroline Gavignet.

Qui plus est, la tendance qu'elle aurait eu de s'accompagner de sa famille (son mari Laurent et ses trois enfants Oscar, 10 ans, Margaux, 8 ans, et Roméo, 4 ans) lors des voyages préparatoires des Miss ou encore à les installer "dans les suites de grands hôtels parisiens le lendemain de l'élection" n'était pas pour plaire. "Elle a joint l'utile à l'agréable", pointe du doigt une source anonyme. Une autre défend en revanche Sylvie Tellier, précisant qu'elle s'est toujours occupée de payer les frais pour les membres de sa famille.



On avait un peu perdu le côté cérémonie

En outre, c'est ce qu'est devenu le concours qui semble gêner. "Un show qui fait penser au défilé XXL à la Victoria Secret" dont s'est plutôt félicitée Sylvie Tellier, soulignant des pics à 10 millions de téléspectateurs, mais qui ne fait pas l'unanimité en interne. "Le spectacle était beau avant, personne ne dira le contraire. Mais on avait un peu perdu le côté cérémonie. Les filles ne sont pas des mannequins, s'il y en a une qui tombe, ce n'est pas très grave. D'ailleurs le pic à 9 ou 10 millions ce sont les 24 minutes pendant lesquelles elles se présentent. Nous allons revenir aux fondamentaux, cette fable de Cendrillon", note Frédéric Gilbert, le nouveau producteur artistique choisi par Alexia Laroche-Joubert.

Sylvie Tellier aura en tout cas l'occasion de vivre sa dernière cérémonie cette année, à l'issue de laquelle elle passera la main à sa remplaçante Cindy Fabre. Là encore, une personnalité désignée par Alexia Laroche-Joubert. "J'ai choisi Cindy car c'est une personne très gentille qui a déjà fait ses preuves dans le monde du travail (elle possède une société d'évènementiel)", a justifié la directrice.