Sylvie Tellier quitte Miss France : au bord des larmes dans une vidéo, les Miss lui témoignent leur soutien

Quoiqu'il en soit, Cindy Fabre a tenu à remercier Alexia Laroche Joubert pour ce nouveau poste très gratifiant, en story Instagram : "Une nouvelle aventure ! Il y a 18 ans je rencontrais Alexia Laroche Joubert lors de mon élection, je suis ravie de la retrouver et d'intégrer les équipes Miss France qui oeuvrent toute l'année pour ce magnifique programme !" (voir diaporama).

Enthousiasme, sympathie et professionnalisme

De son côté, Alexia Laroche Joubert - qui restera seule en charge de la direction de la société Miss France - a également remercié Sylvie Tellier pour leur collaboration au sein de la société Miss France. "Je souhaite beaucoup de succès à Sylvie dans ses nouvelles aventures entrepreneuriales et souhaite la bienvenue à Cindy que j'ai la chance de connaître depuis son élection et qui saura défendre les valeurs Miss France avec enthousiasme, sympathie et professionnalisme", a-t-elle écrit, en légende d'une image où elle apparait souriante et complice avec Cindy Fabre.