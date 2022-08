Diaporama : Sylvie Tellier quitte Miss France : au bord des larmes dans une vidéo, les Miss lui témoignent leur soutien

Semi Exclusif - Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert, présidente du comité miss France lors du gala de l'association "Les bonnes fées" à l'InterContinental Paris le 14 juin 2022. © Rachid Bellak / Bestimage

Sylvie Tellier et son mari Laurent Schenten - Cérémonie de clôture du 61ème Festival de Télévision de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

Sylvie Tellier - 8 ème gala étoilé Patrick Mouratoglou au profit de la Fondation Champ'seed à la Mouratoglou Academy à Sophia-Antipolis le 19 juin 2022.© Mouratoglou Gala via Bestimage

Sylvie Tellier (Bijoux Messika) - Montée des marches du film " Three Thousand Years of Longing (3000 ans à t'attendre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage

15 / 15

Sylvie Tellier et son mari Laurent Schenten - Montée des marches du film " Three Thousand Years of Longing (3000 ans à t'attendre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Rachid Bellak / Bestimage