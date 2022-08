Sylvie Tellier quitte Miss France : Révélation de sa remplaçante et mise au point

Au début de l'été, des rumeurs circulaient sur le départ de Sylvie Tellier de la société Miss France, après plus de quinze ans de service. En effet, l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert au sein de la présidence durant l'automne 2021 a annoncé des changements, comme l'assouplissement de certains critères d'inscription. Dans Le Parisien, l'influente figure du PAF et de TF1 avait assuré que celle qui officiait jusqu'à présent comme directrice générale serait bel et bien à son poste pour l'élection 2022, sans trop s'avancer davantage. À présent, les choses sont claires, la principale intéressée s'est exprimée sans détour dans les colonnes de TV Magazine - Le Figaro.

Sylvie Tellier a dévoilé sa grande décision : "J'ai quitté mes fonctions de directrice générale de Miss France le 30 août au soir. C'est un changement de vie important pour moi après dix-sept ans d'engagement au sein du concours. Mais ce n'est pas ma société, et j'avais envie de donner une nouvelle orien­tation à ma carrière." Un changement qui va s'opérer en douceur puisque la Miss France 2002 va rester consultante jusqu'à la prochaine élection : "Alexia Laroche-Joubert assure seule les fonctions de présidente et de directrice générale de la société Miss France et a choisi Cindy Fabre [Miss France 2005] pour l'aider. Elle m'a proposé de garder un rôle de conseil à leurs côtés jusqu'en décembre, ce que j'ai accepté, car il était important pour moi d'accompagner nos partenaires jusqu'à l'élection."

Coupant court aux rumeurs qui veulent que l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert l'a poussée vers la sortie, Sylvie Tellier donne les raisons précises de son départ : "Je ne pars pas à cause de l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert, qui est une grande professionnelle de la télé­vision, mais parce que j'ai le sentiment d'avoir atteint mes objectifs." Ravie de son bilan, la reine de beauté historique regrette toutefois certains propos qui ont pu blesser, assurant avoir appris de ses erreurs.

Geneviève de Fontenay avait rapidement réagi aux premières rumeurs sur le départ de Sylvie Tellier, celle qui lui avait succédé non sans fracas en 2007. Si la dame au chapeau semblait apaisée fin 2020 après des années de conflit, elle affirmait dans les pages de France Dimanche que c'était bel et bien Alexia Laroche-Joubert qui l'avait éliminée : "Je n'ai pas du tout digéré ce qu'elle m'avait fait ces dernières années alors que je ne vais pas pleurer sur elle. [...] Son licenciement ne me fait ni chaud ni froid."