Miss France - Geneviève de Fontenay enterre enfin la hache de guerre : "Le miracle de Noël !"

Tout au long des préparatifs du concours Miss France 2021 et de l'émission célébrant son centenaire, diffusée le 19 décembre sur TF1, Geneviève de Fontenay n'a eu de cesse de témoigner sa rancoeur. Officiellement invitée à rejoindre le comité et toutes les anciennes reines de beauté pour le concours organisé au Puy du Fou, la dame au chapeau a préféré boycotter cet anniversaire. En froid avec le comité Miss France et sa directrice Sylvie Tellier depuis maintenant dix ans, elle semble finalement prête à tourner la page de cette guerre froide.

L'ancienne présidente du comité Miss France et du comité Miss Prestige National était devant sa télévision samedi soir, comme 8,6 millions de Français. Etonnement, Geneviève de Fontenay a finalement été séduite par l'émission du centenaire soigneusement organisée par Sylvie Tellier et son équipe. Dans un communiqué relayé dimanche matin, elle a non seulement félicité la nouvelle Miss France 2021, Amandine Petit (Miss Normandie), mais aussi salué la qualité de l'élection. "Je tiens à souligner le travail remarquable de toutes les équipes et des Miss régionales pour proposer un beau spectacle, dans une période plus que morose", a ainsi écrit la Française de 88 ans.

Bien sûr, Geneviève de Fontenay ne serait pas Geneviève de Fontenay sans une critique glissée au milieu des louanges... "Je regrette que les costumes folkloriques n'aient rien de folkloriques, que les musiques américaines priment sur les chansons françaises, comme Dalida, a-t-elle ajouté. Néanmoins, et c'est un progrès sensible, les Miss étaient très élégantes dans leur maillot de bain avec la cape."