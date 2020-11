Geneviève de Fontenay boycotte Miss France à cause de Sylvie Tellier : "Elle m'a volé ma vie"

À l'approche de la prochaine élection Miss France en décembre, Geneviève de Fontenay est sollicitée de toute part. La raison ? L'organisatrice emblématique du concours a décidé de boycotter l'élection. Et à chacune de ses interventions publiques, la célèbre dame au chapeau de 88 ans prouve qu'elle n'a rien perdu de son mordant.

C'est d'ailleurs "très en colère, très remontée" qu'elle est apparue dans la matinale de BFMTV ce jeudi 26 novembre 2020, d'après les mots des journalistes. Et pour cause, Geneviève de Fontenay ne digère toujours pas que Sylvie Tellier l'a remplacé à la tête du comité Miss France et qu'elle ait eu l'audace... de l'inviter à la prochaine cérémonie. "Elle m'a invité mais je lui ai dit 'vous êtes gonflée, vous m'invitez à quelque chose qui m'appartiens'. Elle m'a volé ma vie ! Le centenaire ça ne pouvait convenir qu'à moi, pas à Sylvie Tellier", a estimé Geneviève de Fontenay.

Il faut dire que cette dernière a consacré sa vie aux Miss, elle qui a été organisatrice du concours de beauté de 1952 à 2010. Elle quittait ensuite son poste en fracas, justifiant sa décision en dénonçant le non-respect de ses valeurs. "On était vraiment la France. La France du terroir, la France des traditions, c'est cette France là que j'aime. C'est pas la France people, du tout", affirme-t-elle encore aujourd'hui. Absente du plateau mais devant sa télé ! En effet, Geneviève de Fontenay ne vas pas complètement faire l'impasse sur l'élection puisqu'elle la suivra depuis sa cuisine. "Pour voir si c'est toujours ce que je n'aime pas justement et ce qui n'est pas du tout mon image", a-t-elle expliqué, toujours piquante.

Quoi qu'il en soit, et si les mesures sanitaires l'autorisent, la prochaine cérémonie doit avoir lieu le 19 décembre prochain au Puy-du-Fou. Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016) aura l'honneur de présider le jury. Elle aura à ses côtés les anciennes reines de beauté Linda Hardy (1992), Elodie Gossuin (2001), Sonia Rolland (2000) et Vaimalama Chaves (2019).