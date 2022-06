Miss France : Sylvie Tellier sur le départ ? Alexia Laroche-Joubert réagit à la rumeur et apporte une réponse

À l'automne 2021, il a été annoncé qu'Alexia Laroche-Joubert intégrait la présidence de la société Miss France. À ce poste, la productrice a très vite pu opérer quelques changements, acceptant notamment d'assouplir certains critères d'inscription. Une candidate maman et mariée a par exemple pu se présenter au concours. Une première historique !

Mais l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert pourrait également avoir fait de l'ombre à Sylvie Tellier. À tel point que cette dernière serait actuellement poussée vers la sortie "en douceur" comme l'a annoncé Le Parisien le 10 mai dernier, d'après les informations d'une source proche de la société. Il s'agirait là d'un grand chamboulement pour la jolie blonde de 44 ans élue Miss en 2002 et qui a repris le rôle de Geneviève de Fontenay en 2007. Mais pour l'heure, Sylvie Tellier se mure dans le silence.

C'est Alexia Laroche-Joubert qui a donc été interrogée sur le sujet lors d'une interview pour Le Parisien parue ce mardi 21 juin. "Beaucoup de gens s'expriment et c'est bien regrettable. Il n'en a jamais été question non plus, ni dans mes déclarations, ni dans celles de Sylvie. Ce sont des rumeurs, Sylvie est actuellement en poste et vous la verrez sur le prime time de l'élection en décembre", a-t-elle assuré à nos confrères. La maman de Solveig et Isaure "confirme" donc que Sylvie Tellier est toujours directrice générale de la société Miss France, prenant toutefois soin de ne pas parler au futur et laissant alors le mystère planer.

En attendant d'en savoir plus, le nom de Cindy Fabre a déjà été cité pour remplacer Sylvie Tellier. Miss France 2005 a toujours eu un pied dans cet univers et faisait même partie du voyage d'intégration de Diane Leyre à Saint-Martin. Ce choix aurait en tout cas tout pour réjouir Geneviève de Fontenay. "Je pense qu'elle ferait très bien l'affaire. J'aime beaucoup Cindy ! Et si ça se faisait pour de bon, j'en serais ravie", a-t-elle confié dans les pages de France Dimanche, taclant au passage Sylvie Tellier contre qui elle a encore beaucoup de rancunes.