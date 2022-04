Diane Leyre : Bizutée par les ex-Miss et Sylvie Tellier, voyage aux Antilles fort en émotions !

Une semaine d'intégration qui semble se passer à merveille entre les jeunes femmes qui ont fait du bateau et découvrent jour par jour ce petit paradis méconnu des Antilles, situé non loin de Saint-Barth. Devenue une véritable tradition depuis plusieurs années, ce petit voyage entre filles permet à la nouvelle Miss France de découvrir celles qui l'ont précédée et qui pourront la conseiller sur son rôle pendant l'année.

L'occasion aussi pour Clémence Botino et Amandine Petit de parler à la jeune Francilienne du concours de Miss Univers, en décembre, auquel elles ont participé toutes les deux. Toutes deux avaient d'ailleurs fait un très bon score : la Normande avait fini 13ème et la Guadeloupéenne, quelques mois plus tard, était arrivée dans le top 10 malgré un voyage un peu maudit !