Sylvie Tellier annonce avoir été opérée en secret...

L'élection de miss monde a eu lieu ce mercredi 16 mars à San Juan, capitale de Porto Rico. C'est la Pologne représentée par Karolina Bielawska qui est sortie victorieuse de la soirée qui se déroulait au Coca-Cola Music Hall. La française April Benayoum a terminé à la 13eme place du classement. Une place honorable d'autant plus que la jeune femme était orpheline de la présidente de la société Miss France, Sylvie Tellier, qui n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons de santé...

Alors que la cérémonie de l'élection de Miss Monde devait avoir lieu en décembre dernier, elle avait été reportée pour des raisons sanitaires en ce mercredi 16 mars. Aussi, c'est la première dauphine d'Amandine Petit (miss France 2021) qui avait la lourde responsabilité de représenter la France. Un décalage de date qui a empêché la présidente de Miss France, la belle Sylvie Tellier, de se rendre San Juan.

En effet, cette dernière a dû subir une intervention chirurgicale qui l'empêchait de prendre l'avion. C'est donc à distance que la jeune miss a reçu les encouragements de sa présidente."Joyeux anniversaire April Benayoum. Être née le jour de l'élection de Miss Monde. Si ce n'est pas un beau présage ça ?" pouvait-on lire sur la story Instagram de Miss France 2002. Elle a alors poursuivi : "Coucou tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Vous m'avez envoyé plein de messages pour me demander pourquoi je n'étais pas à Puerto Rico. Franchement, j'aurais adoré être dans la salle pour crier et soutenir April comme je l'ai fait l'an dernier pour Amandine, mais malheureusement j'ai subi une petite opération la semaine dernière et je n'avais pas du tout le droit de prendre l'avion."

Finalement heureuse de sa soirée, April Benayoum a remercié : "Merci pour tout !!! Trop fière de ce top 13 sur 100 candidates. Un beau cadeau d'anniversaire !!! Allez je vais me coucher maintenant et demain bronze à la piscine, je me suis même pas baignée en un mois à Porto Rico."