Diaporama Sylvie Tellier annonce avoir été opérée en secret...

Miss Provence April Benayoum habillée en Christophe Guillarmé lors d'un shooting photo - 13 novembre 2020 © Jeremy Jakubo pour Christophe Guillarmé via Bestimage

Exclusif - Sylvie Tellier - People dans les loges lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Rachid Bellak/Bestimage

10 / 19

Exclusif - Sylvie Tellier - Déjeuner du Chinese Business Club à Paris, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le 7 mars 2022 © Rachid Bellak / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse