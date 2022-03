Miss Pologne élue Miss Monde 2021, la Française April Benayoum n'était pas loin derrière !

Le concours de Miss Monde 2021 a enfin eu lieu, après avoir été reporté à cause de la pandémie. Les cent candidates ont défilé mercredi 16 mars à Porto Rico, au Coca-Cola Music Hall de San Juan, avant que la grande gagnante ne soit couronnée : c'est finalement Miss Pologne, Karolina Bielawska, qui a décroché l'écharpe tant convoitée. Sa première dauphine étant Miss USA (Shree Saini) et sa seconde Miss Côte d'Ivoire (Olivia Yace). La France, dignement représentée par April Benayoum (Miss Provence 2020) n'était pas loin derrière...

La première dauphine d'Amandine Petit (Miss France 2021) s'est en effet hissée jusqu'au top 13. Une jolie performance qu'elle a célébrée sur Instagram une fois la cérémonie terminée : "Merci pour tout !!! Trop fière de ce top 13 sur 100 candidates. Un beau cadeau d'anniversaire !!! Allez je vais me coucher maintenant et demain bronze à la piscine, je me suis même pas baignée en un mois à Porto Rico", a commenté celle qui fêtait ses 23 ans hier.

A distance, April Benayoum a pu compter sur le soutien du comité Miss France. Sur Instagram toujours, Sylvie Tellier (directrice générale de la société Miss France) a partagé une photo de sa soirée Miss Monde, sa "coupe du monde", passée en compagnie de Clémence Botino (Miss France 2020), Diane Leyre (Miss France 2022) et Maëva Coucke (Miss France 2018).