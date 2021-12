Miss Monde, annulation à la dernière minute : April Benayoum déçue et inquiète pour son retour en France

Pas de chance pour April Benyaoum. D'après les dernières informations dévoilées par Sylvie Tellier dans sa story Instagram, ce jeudi 16 décembre 2021, l'élection de Miss Monde a dû être annulée au dernier moment. La cause ? Beaucoup trop de cas positifs au coronavirus sur place. Une mauvaise nouvelle qui oblige à reporter cette élection suivie par le monde entier.

Plus tôt dans la journée, après avoir dévoilé quelques cadeaux de Noël, Sylvie Tellier avait averti ses abonnés sur ses inquiétudes concernant l'élection Miss Monde 2022. "Je voulais vous donner des nouvelles de Miss Monde. Depuis hier soir, je suis très inquiète. J'ai régulièrement les délégués de l'organisation qui me contactent et me disent qu'il y a beaucoup de cas de Covid dans les équipes et chez les Miss. Malheureusement, April Benayoum vient de m'appeler pour me confirmer cette information et a priori, elle ne sait pas - elle-même - si l'élection aura lieu ce soir", avait-elle confié, mentionnant croiser les doigts pour que cela se réalise.

Seulement, quelques heures plus tard, Sylvie Tellier a annoncé la fâcheuse nouvelle : "Malheureusement c'est officiel, Miss Monde est annulé à cause des mesures sanitaires insuffisantes pour garantir la sécurité des candidates et de l'organisation dans cette élection." Une nouvelle également partagée dans un communiqué de presse dévoilé par l'organisation en charge du concours de beauté via leur compte Instagram. "Miss Monde reporte temporairement la finale de la diffusion mondiale à Porto Rico pour des raisons de santé et de sécurité des candidates, du personnel, de l'équipe et du grand public. Toutes nos pensées vont à April qui s'est vraiment préparée pour cette élection et on a hâte de la retrouver", peut-on lire.