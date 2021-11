April Benayoum, candidate à Miss Monde : ce détail "assez stressant" qui la pèse...

Grande nouvelle pour April Benayoum, dix jours après la condamnation de sept internautes dans l'affaire des tweets antisémites dont elle a été la cible lors de l'élection de Miss France 2021. Un an après avoir été classée première dauphine de la belle Amandine Petit, la voilà prête à représenter l'hexagone au concours de Miss Monde !

L'annonce a été faite vendredi 12 novembre 2021, via un communiqué officiel. "Après l'incroyable parcours d'Ophélie Mezino en 2019 et de Marine Lorphelin, en 2013, toutes deux classées première dauphine de Miss Monde. April Benayoum est déterminée à décrocher la couronne de Miss Monde", peut-on lire. Rendez-vous le 16 décembre 2021 à San Juan, sur l'île de Porto Rico pour la jolie blonde aux yeux bleus. "Nous nous réjouissons de la participation d'April Benayoum, a déclaré Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France. Elle saura parfaitement incarner les valeurs du concours Miss France à l'international. Nous sommes très fiers de son parcours, c'est une femme forte, ambitieuse et déterminée et nous lui souhaitons de vivre pleinement cette aventure."

De son côté, April Benayoum se dit "extrêmement sereine" auprès de nos confrères de La Provence. Toutefois, la jeune femme a quelques craintes quant au niveau de la compétition, surtout qu'elle sera moins préparée que certaines concurrentes... "Ça fait un petit peu moins de deux mois que je le sais. C'est assez stressant car des candidates se sont préparées depuis plus d'un an. Mais ça ne me fait pas peur, je vais donner le meilleur de moi-même", lance-t-elle. Rappelons que la dernière Française à avoir été élue Miss Monde est Denise Perrier... en 1953 ! Peut-être que, 68 ans plus tard, April Benayoum réitèrera l'exploit.

April Benayoum en route vers Miss Monde... et Clémence Botino (Miss France 2020) prête pour Miss Univers, qui se tiendra le 12 décembre 2021 à Eilat, en Israël. En espérant qu'elle fasse mieux qu'Amandine Petit, éliminée aux portes du Top 10 de Miss Univers 2020 en mai dernier.