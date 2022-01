April Benayoum en couple avec un chroniqueur de TPMP ? Elle livre sa vérité

Nouvelle recrue dans Touche pas à mon poste ! Ce mercredi 26 janvier, April Benayoum, Miss Provence 2020, intégrait l'équipe du talk-show de Cyril Hanouna. Le rôle de la jeune femme est le même que celui de tous les autres : elle commente l'actualité des médias et les émissions diffusées la veille.

Mais l'animateur de 47 ans était bien plus intéressé par ses goûts en matière d'homme que l'oeil professionnel qu'elle avait à poser sur les programmes télé. Il a d'ailleurs été cash en faisant venir le chroniqueur Sasha Elbaz, surnommé L'indic de la rédac : "Est-ce qu'entre Sasha et vous, il y a déjà eu quelque chose ?" lui a-t-il demandé. April Benayoum a pris un malin plaisir à ne pas donner sa réponse tout de suite pour faire durer le suspens le plus longtemps possible : "Eh bien Cyril, il n'y a jamais rien eu entre Sasha et moi" a-t-elle finalement lâché. Mais le père de Bianca et Lino n'a pas semblé très convaincu par l'aveu de sa nouvelle recrue.

Cyril Hanouna a voulu confirmer cette déclaration en vérifiant les messages dans les téléphones d'April Benayoum et Sasha Elbaz. Malheureusement pour lui, aucun échange digital n'était à notifier entre les deux collègues, pour le plus grand désarroi de Cyril Hanouna, à qui un couple officiel dans l'équipe aurait fait plus que plaisir. En revanche, il n'a pas été déçu de la révélation faite juste après par Guillaume Genton sur le comportement de Sasha Elbaz en coulisses.

D'après Guillaume Genton, Sasha Elbaz "raconte à qui veut l'entendre" qu'il a réussi à conquérir le coeur de l'ancienne candidate à Miss France. Des faits qu'il a niés avant que son camarade d'émission n'en rajoute une couche : "Il a demandé à un stagiaire d'aller acheter son parfum pour en mettre sur sa veste et faire croire qu'il l'avait pécho". Monsieur semble donc prêt à tout pour décrocher un rendez-vous avec la belle. Reste à savoir si tous ces efforts porteront leurs fruits...