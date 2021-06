Amandine Petit, Camille Cerf et Maeva Coucke réunies : une Miss blessée et une soirée gâchée

La vie d'Amandine Petit a complètement changé depuis le 19 décembre 2020. Ce jour-là, au Puy du Fou, elle a été élue Miss France 2021 devant des millions de Français. Par la suite, elle a enchaîné les interviews et fait quelques déplacements. Le 10 juin dernier par exemple, la jolie normande de 23 ans était à Roland-Garros, avec Sylvie Tellier. Et depuis le 15 juin, elle vit un grand moment dans la vie d'une Miss, même si tout ne se passe pas comme prévu.

Mardi 15 juin 2021, Amandine Petit a quitté Paris pour se rendre à Trouville-sur-Mer en compagnie de la directrice générale de la société Miss France, Sophie Thalmann (Miss France 1998), Camille Cerf (Miss France 2015), Maeva Coucke (Miss France 2018), Clémence Botino (Miss France 2020) et Estelle Sabathier (Miss Bretagne 2012), pour son voyage d'intégration. Et bonne nouvelle pour les internautes, toutes partagent leur séjour en story Instagram.

Pour son premier gage, Amandine Petit a dû réaliser une crêpe avec une crêpière. Bien qu'elle se soit bien débrouillée pour une première, sa crêpe était ratée comme l'a souligné Maeva Coucke. "Totalement perdu ce gage", peut-on l'entendre dire. Après une séance de jet ski et une baignade, la jolie rousse s'est de nouveau saisie de son compte Instagram. Et elle a dévoilé que lors de cette nouvelle activité, Estelle Sabathier s'était blessée. On peut en effet voir un gros pansement qui entoure plusieurs de ses orteils. "Estelle Sabatier a laissé un doigt de pied dans l'eau", a plaisanté la jeune femme.

Camille Cerf n'était également pas au meilleur de sa forme. Alors que la joyeuse bande s'est rendue dans un bar ou un restaurant pour voir le match France-Allemagne hier soir, la compagne de Théo Fleury a dû rentrer dans sa chambre d'hôtel comme elle l'a expliqué : "Je n'ai pas pu voir la fin du match d'hier et faire la soirée avec les filles à cause d'une nouvelle migraine. J'en ai marre." Espérons pour elle que la nuit a effacé ses maux et qu'elle pourra profiter du reste du séjour.