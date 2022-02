Diane Leyre (Miss France 2022) recadrée par Sylvie Tellier en direct !

Le 11 décembre 2021, Amandine Petit a cédé sa couronne et son écharpe de Miss France à Diane Leyre, Miss Ile-de-France désormais reine de beauté nationale. Un nouveau titre pour la jolie brune de 24 ans a adopté avec le sourire. Et comme toutes celles qui l'ont précédée, Diane Leyre fait le tour des médias. Mardi 1er février 2022, elle était, avec Sylvie Tellier, l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C à Vous (France 5). En pleine confidence, la belle se fait reprendre par la directrice de la société Miss France !

Un superbe appartement situé dans le chic 17e arrondissement de Paris est mis à disposition des gagnantes de l'élection. Un changement de vie pour les Miss qui quittent alors leur région pour la capitale. Mais petite particularité cette année, Diane Leyre est déjà parisienne ! Un plus pour la brunette d'1m77 qui se trouve ainsi dans la même ville que ses proches. "J'ai ma famille qui est à côté de moi, mes amis aussi. Je peux les voir tous les soirs", confie-t-elle. Et alors qu'elle est questionnée sur son emploi du temps, Diane Leyre évoque une journée de travail comme les autres : "Pour moi le temps off, c'est comme quand on finit sa journée de travail. Moi à 19h ou 20h selon les journées, je peux aller rejoindre ma famille. Et chez moi, je ne suis pas Miss France, je suis Diane. (...) La vie n'a pas changé. Je ne suis pas partie de chez moi, on a une telle proximité encore aujourd'hui !"

Quelques phrases que Sylvie Tellier n'a pas hésité à corriger. "Après, pardon, on est Miss France tout le temps, insiste-t-elle. Bon, on n'est pas Miss France chez ses parents. Mais ce n'est pas parce que la journée se termine à 19h. Vous finissez la journée, vous partez en week-end puis si vous croisez une petite fille vous n'allez pas lui dire 'Ah non, là je ne travaille pas !' En fait, vous êtes Miss France toute l'année et j'irai même plus loin, vous êtes Miss France à vie." Un gentil recadrage en bonne et due forme !

Et alors que Diane Leyre a encore bien des mois de Miss France devant elle, la prochaine élection est déjà en discussion. "La mise en place d'un contrat de travail implique que le règlement soit revu. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Il y aura des changements", annonce Sylvie Tellier, sans toutefois répondre à la question de savoir si des candidates transgenres pourraient prochainement se présenter.