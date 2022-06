Alexia Laroche-Joubert maman : elle retrouve ses deux magnifiques filles pour une grande occasion

La date du 5 juin était un grand jour pour Alexia Laroche-Joubert. La productrice de 52 ans a célébré l'anniversaire de son aînée Solveig, qui a eu vingt ans ! Pour que la belle blonde se souvienne toujours de ce cap passé, sa maman lui a offert un week-end à Amsterdam en famille. Et l'autre fille d'Alexia Laroche-Joubert, Isaure (14 ans), était également du voyage.

Sur Instagram, la nouvelle directrice de la société Miss France a exprimé sa joie de se retrouver avec ses "amours" pendant quelques jours en postant de rares photos d'elles. Sur un premier cliché, le trio se dévoile lors d'une agréable promenade le long des canaux dans la ville. S'en est suivi un brunch gourmand en terrasse où Solveig a pris la pose au côté de sa maman, puis la journée s'est conclue sur un chic "dîner d'anniversaire". "#Bonheur #fiertedemaman", a légendé ALJ.

Et sur chacune des images, les jeunes Solveig et Isaure, qui ont bien grandi, apparaissent magnifiques. Elles ont d'ailleurs fait l'unanimité auprès des internautes. "Les beautés", "Superbes", "Aussi belles que leur mère", peut-on lire en commentaires. Les deux soeurs affichent au passage des airs très semblables et on pourrait presque les prendre pour des jumelles si on ne savait pas qu'elles étaient nées d'un père différent.