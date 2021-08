Alexia Laroche-Joubert amoureuse : elle présente son 'Robinson" en vacances

Le couple s'est envolé pour la Croatie la semaine dernière, avant de rejoindre l'Italie. Là-bas, il a posé ses valises à Capri, Ponza et Ischia, comme on peut l'apprendre sur le compte d'Alexia Laroche-Joubert. Dimanche 15 août, la maman de Solveig et d'Isaure (19 et 14 ans) a posté une dernière photo d'elle, faisant face au soleil d'Italie, avant de rentrer en France. "Fin des vacances, retour à Paris demain, moments fantastiques vécus avec mes amis et mon amoureux. Bonne fin de vacances à tous", partage-t-elle avec ses 13 000 abonnés. Place à la rentrée télé !

Pour rappel, Alexia Laroche-Joubert a d'abord été en couple avec Ian-Philippe Blanc, le président-directeur général de Warner Music France et père de sa fille Solveig, décédé en 2003 des suites d'un accident de moto. Elle a ensuite épousé l'homme d'affaire Guillaume Multrier, avec qui elle partage sa seconde fille Isaure, avant de divorcer en 2010. La productrice a également été mariée à un chirurgien, Alexis Lesueur.