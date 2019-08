Alexia Laroche-Joubert en couple : pause tendresse avec Tom, son nouveau chéri

Alexia Laroche-Joubert (49 ans) est une femme heureuse, amoureuse et ne le cache pas. L'ex-cultissime directrice de la Star Academy et actuelle présidente d'Adventure Line Productions a dévoilé sur son compte Instagram plusieurs photos de son nouveau compagnon. Un séduisant homme d'affaires.

Séparée d'Alexis, son ex-mari qui était chirurgien, la productrice a trouvé l'amour auprès de Tom Benainous, Président et directeur de développement de Be Contents, société spécialisée dans le secteur de l'édition à qui l'on doit Fisheye Magazine.

Vendredi 9 août 2019, Alexia Laroche-Joubert a publié sur Instagram une photo de son amoureux entouré d'enfants. "Quand on a un amoureux populaire auprès des enfants, on se retrouve avec une sacrée troupe", commente la mère de famille. Parmi les bambins et adolescents figurent sûrement les enfants de la directrice de la production de Koh-Lanta. Solveig (17 ans), dont le père est Yan-Philippe Blanc, décédé accidentellement en moto alors que la petite fille avait à peine 1 an. Et Isaure (11 ans), née de son mariage passé avec Guillaume Multrier.

Quelques jours plus tôt, Alexia Laroche-Joubert a dévoilé une autre photo sur laquelle on peut voir Tom Benainous l'embrasser sur le front. Un beau "moment de tendresse", comme le confie elle-même la femme de 49 ans. Le bel amoureux a aussi pris la pose seul, faisant la fierté de la femme de télévision. Un cliché qui date du 14 juillet et qui est la première publication d'Alexia Laroche-Joubert mettant en avant son compagnon. Leur histoire d'amour est-elle donc très récente ? Ce que l'on sait, c'est que le couple se fréquente depuis au moins le mois de juin puisqu'ils ont été aperçus ensemble dans les tribunes de Roland-Garros.