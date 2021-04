Alexia Laroche-Joubert digne aux obsèques de son petit frère, dernier adieu en famille

Le sergent Andréas Laroche-Joubert, le plus jeune des frères d'Alexia Laroche-Joubert et pompier de Paris, a tragiquement perdu la vie dans un accident de la route le 11 avril dernier. Il n'avait que 25 ans. Comme cela avait été annoncé, ses obsèques se sont déroulées ce lundi après-midi en l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine, en présence de sa famille et des pompiers de Paris.

"Merci à tous pour vos messages. Ils nous aident nous les 6 frères et soeurs à soutenir nos parents dans cette épreuve. La grande famille des pompiers dont Andreas faisait partie nous accompagne également." Tel est le message qu'Alexia Laroche-Joubert avait publié le 16 avril dernier pour remercier toutes celles et ceux qui ont eu de jolis mots à son égard, à l'égard de son petit frère décédé et à l'égard de leur famille. Qu'ils soient connus ou anonymes, beaucoup ont été touchés par la terrible épreuve traversée par la productrice de 51 ans. Le 11 avril dernier, son petit frère Andréas s'est tragiquement tué dans un accident de la route. Il n'avait que 25 ans. En plus d'appartenir à la grande famille des pompiers de Paris et d'être un membre de la Croix-Rouge française, le jeune homme était un talentueux photographe. Andréas est parti bien trop vite. Quelques jours après sa mort, sa famille avait annoncé la date de ses obsèques. Avant d'être inhumé dans l'intimité familiale au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, Andréas Laroche-Joubert a eu droit à une magnifique cérémonie religieuse qui s'est déroulée cet après-midi en l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. Pour les obsèques de son regretté petit frère, Alexia Laroche-Joubert avait transmis un souhait. "Si vous souhaitez faire un don voici les sites ADOSSPP ou à la Croix Rouge", avait indiqué la présidente d'Adventure Line Productions (qui produit notamment Koh-Lanta)

Très engagé et apprécié, Andréas Laroche-Joubert n'a pas seulement été salué par sa famille en ce jour douloureux, mais également par les pompiers de Paris, qui lui ont fait une haie d'honneur à la sortie de l'église. Des membres de la Croix-Rouge française sont également venus en très grand nombre. Une telle mobilisation ne pouvait que toucher Alexia Laroche-Joubert et ses proches. La productrice, accompagnée de sa fille Isaure, mais aussi de son frère Fabrice, n'a pu retenir ses larmes face à une telle reconnaissance pour son petit frère.