Alexia Laroche-Joubert en deuil : mort de son frère à 25 ans, un terrible accident

Triste nouvelle pour Alexia Laroche-Joubert. Le plus jeune de ses demi-frères, Andréas, a trouvé la mort dans un accident de voiture le dimanche 11 avril 2021. Ce jeune Sergent des Pompiers de Paris, tout juste 25 ans, a été victime d'un accident de la route survenu en "fin de matinée", comme l'ont annoncé les Pompiers de Paris sur les réseaux sociaux.

"Nos pensées sont tournées vers sa famille et ses proches auxquels nous adressons nos sincères condoléances et l'expression de notre parfait soutien", mentionne leur communiqué. Une campagne de financement participatif a été ouverte afin d'aider la famille d'Andréas Laroche-Joubert dans cette période forcément difficile. Déjà plus de 250 personnes ont participé, pour un total de près de 4500 euros.

D'après le site local Actu Hauts-de-Seine, Andréas Laroche-Joubert, né en 1996, appartenait à la 16e compagnie de Boulogne-Billancourt. Il aurait également été membre de la Croix-Rouge française. "Il s'agit du deuxième accident de moto causant la mort d'un sapeur-pompier de Paris en peu de temps", précisent nos confrères, détaillant ainsi les circonstances de l'accident.