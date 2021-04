Alexia Laroche-Joubert et la mort de son jeune frère : un souhait pour ses obsèques

Un véritable drame. Le dimanche 11 avril 2021, le Sergent Andréas Laroche-Joubert a trouvé la mort dans un accident de moto survenu en "fin de matinée" comme l'ont annoncé les Pompiers de Paris, une grande famille dont il faisait partie, sur les réseaux sociaux. Andréas n'était âgé que de 25 ans. Il laisse derrière lui une autre famille endeuillée, et plus particulièrement sa demi-soeur : Alexia Laroche-Joubert, la célèbre productrice et présidente d'Adventure Line Productions.

Le Figaro a pu livrer quelques informations sur les obsèques du jeune Andréas préparées par sa famille. Il sera inhumé dans la plus stricte intimité lundi 19 avril au cimetière du Père-Lachaise, à Paris. Un ultime au revoir qui sera précédé par une cérémonie religieuse en l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine à 14h15.

Andréas Laroche-Joubert était un homme engagé et toujours prêt à aider les autres. Outre sa vocation de pompier, il était également membre de la Croix-Rouge française. Ainsi, son entourage a souhaité poursuivre son investissement. "Aux fleurs, la famille préfère un don à l'Association pour le Développement des Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris ou à la Croix-Rouge française", a-t-il été indiqué, toujours d'après Le Figaro.

Un souhait qu'Alexia Laroche-Joubert a également partagé sur Twitter après avoir remercié les internautes pour leurs messages bienveillants. "Merci à tous pour vos messages. Ils nous aident, nous les 6 frères et soeurs, à soutenir nos parents dans cette épreuve. La grande famille des pompiers dont Andreas faisait partie nous accompagne également. Si vous souhaitez faire un don voici les sites ADOSSPP ou à la Croix Rouge", a-t-elle écrit ce vendredi 16 avril 2021 en légende d'une image de son frère regretté.