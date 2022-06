Geneviève de Fontenay tacle Sylvie Tellier qui a "gagné bien plus d'argent qu'elle" et se réjouit de son "licenciement"

C'est l'année de tous les changements pour le concours Miss France. Depuis son arrivée à la tête de la société, Alexia Laroche-Joubert a décidé d'assouplir certains critères. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de la compétition, une candidate transgenre se présente, tout comme une jeune femme maman et mariée. Mais ce n'est pas tout puisque Sylvie Tellier pourrait bien céder sa place.

En effet, d'après les informations du Parisien parues le 10 mai dernier, la directrice générale du concours serait actuellement en pourparlers pour opérer "une sortie en douceur". Il s'agirait alors d'une grande décision pour la jolie blonde élue Miss en 2002 et qui a repris le rôle de Geneviève de Fontenay en 2007. Pour l'heure, Sylvie Tellier ne s'est pas exprimée sur le sujet, continuant d'accompagner la reine de beauté Diane Leyre dans ses déplacements. Mais pour la dame au chapeau, son départ serait plus que certain. "Ce n'est plus une rumeur : Alexia Laroche-Joubert l'a bel et bien éliminée ! Je viens tout juste d'en avoir la confirmation", a-t-elle annoncé lors d'une interview pour France Dimanche.

Je ne vais pas pleurer pour elle

Geneviève de Fontenay a ensuite avoué ne pas du tout compatir pour sa remplaçante, envers qui elle nourrit encore beaucoup de rancune. "Je n'ai toujours pas digéré ce qu'elle m'a fait ces dernières années, alors je ne vais pas pleurer pour elle", a-t-elle lâché avec la franchise qu'on lui connaît. L'ex-patronne des Miss souligne au passage que Sylvie Tellier a suffisamment bien gagné sa vie pour se remettre facilement de son éviction. "D'autant qu'elle n'est pas à plaindre financièrement. Elle aura gagné bien plus d'argent que moi ! Son licenciement ne me fait donc ni chaud ni froid", admet l'octogénaire. C'est donc sans grande surprise qu'elle confie ne pas du tout avoir envie de renouer contact avec sa cadette. "Non, absolument pas ! Il en est hors de question. Comme je vous l'ai dit, je n'ai toujours pas digéré. Surtout quand elle a invité toutes les anciennes Miss à venir fêter ce soi-disant centenaire, alors que la toute première élection date de 1927. Ça ne fait donc pas 100 ans !", a-t-elle rappelé.

Geneviève de Fontenay s'est en revanche adoucie à l'évocation de la potentielle remplaçante de Sylvie Tellier. Le nom de Cindy Fabre a été citée, sacrée en 2005 et donc de sa génération. "J'ai été très étonnée, car ils auraient choisi une de mes Miss France à moi !", s'est-elle réjouit, précisant que son ancienne protégée n'avait toujours pas confirmé l'information. Il n'empêche que ce choix est déjà validé par Geneviève ! "Je pense qu'elle ferait très bien l'affaire. J'aime beaucoup Cindy ! Et si ça se faisait pour de bon, j'en serais ravie", a-t-elle conclu.