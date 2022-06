Miss France 2023 : Une candidate maman et mariée révolutionne le concours

A peine nommée Miss France en décembre 2021 que les équipes du concours pensaient déjà à celle qui succèderait à Diane Leyre. Les comités régionaux sont d'ores et déjà en train de faire passer les premières étapes de la compétition. Ainsi, prochainement, il faudra désigner Miss Alsace parmi seize candidates. Et cette année, il y aura des choix bien différents ! La raison : des changements ont été apportés dans le règlement et certains critères ont été assouplis.

C'est de cette manière que Victoire Rousselot a pu se présenter, elle qui est âgée de 27 ans et qui est la première candidate maman et mariée. En effet, avec son compagnon de longue date, Nicolas, la jolie blonde a accueilli une jolie petite fille prénommée Lia Bella. Une situation qui était dans le passé interdite. En parallèle de son rôle de maman, Victoire Rousselot travaille en tant qu'assistante dentaire.

A travers un post Instagram, pour se présenter, Victoire a évoqué sa position qui détonne et sort du lot, tout en assurant avoir l'étoffe pour être Miss. "Certes je suis maman et je suis mariée mais je suis avant tout une femme libre", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "Il me tient à coeur de prouver qu'il est possible de conjuguer carrière professionnelle et vie familiale en étant la première Miss maman et mariée".