Diane Leyre (Miss France 2022) : Après sa rupture douloureuse, elle renoue avec les animaux

Ce samedi 5 mars 2022, Bernard Montiel présente un nouveau numéro d'Animaux stars, son émission consacrée à son amour pour les bêtes diffusée sur Animaux TV. L'animateur reçoit ainsi des personnalités venues témoigner de leur relation avec les chiens ou encore les chats. Après Guy Savoy ou encore le regretté Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay (Miss France 1987), c'est au tour d'une autre reine de beauté de participer au programme.

Le chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste également aux commandes de certaines émissions reçoit Diane Leyre, notre Miss France 2022 ! Pour l'occasion la jolie brune a opté pour une superbe robe violette en soie et des escarpins. Forcément, elle portait son écharpe remportée en décembre dernier, lorsqu'elle a succédé à Amandine Petit, Miss France 2021. Diane Leyre n'était pas seule sur le plateau d'Animaux stars. En effet, Bernard Montiel a également reçu Laetitia Barlerin, une vétérinaire, journaliste, écrivain et animatrice de radio et de télévision française, ainsi que le célèbre acteur et humoriste Raphaël Mezrahi.

Face à l'animateur, Diane Leyre a évoqué son amour pour les animaux. Rappelons que la jeune femme de 24 ans a déjà eu un adorable chien dont elle a dû se séparer lorsqu'elle a rompu avec son ex-compagnon. Il s'agit d'un shiba inu, une chienne prénommée Ohana qui lui manque terriblement. "Je n'en ai plus, j'en avais un il y a quatre ans malheureusement lorsque nous nous sommes séparés, j'ai dû aussi dire au revoir à mon chien. Ça a été très difficile, elle me manque encore terriblement et pour l'instant, je ne me sens pas capable d'avoir un nouvel animal", avait-elle déclaré en décembre dernier sur Instagram. Plus encore, Diane Leyre avait indiqué que "le mot 'amour' n'est pas assez fort" pour témoigner ses sentiments envers Ohana.

Devant les caméras d'Animaux TV, c'est l'occasion pour elle de renouer en passant de doux moments avec un chien mais aussi un chat !