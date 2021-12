Miss France 2022 : Diane Leyre revient sur sa douloureuse rupture, "ça a été très difficile"

Lors d'un live de questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram, Diane Leyre (24 ans) a dévoilé avoir beaucoup souffert d'une rupture sentimentale par le passé. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas on ex petit-ami qui lui manque terriblement mais bien le chien qu'ils avaient adopté ensemble.

Un shiba inu dont l'absence a créé un énorme vide dans le quotidien de la jeune femme. Interrogée par des internautes tentant de savoir si elle avait des animaux de compagnie, la sublime Miss France 2022 avait ainsi expliqué : "Je n'en ai plus j'en avais un il y a quatre ans malheureusement lorsque nous nous sommes séparés, j'ai dû aussi dire au revoir à mon chien. Ça a été très difficile, elle me manque encore terriblement et pour l'instant, je ne me sens pas capable d'avoir un nouvel animal."

Nostalgique, elle a ajouté quelques clichés de sa chienne en expliquant qu'elle s'appelait Ohana et qu'elle avait été éduquée en anglais car son ex compagnon ne parlait pas français. "Je lui avais appris le mot Bisou c'était beaucoup trop mignon" précise la jeune femme qui travaillait en tant qu'agent immobilière à Paris avant d'obtenir la couronne de Miss France. Très joueuse, cette craquante chienne était également "super obéissante". "Le mot "amour" n'est pas assez fort" ajoute Diane qui indique éprouver des sentiments très forts pour ce petit animal duquel elle a malheureusement dû se séparer.

Interviewée par le magazine Paris Match, Diane a indiqué qu'elle était célibataire et qu'elle n'avait toujours pas trouvé l'âme soeur. "Je suis un coeur à prendre mais plus de 67 millions de Français ont pris leur place dedans récemment..." expliquait-elle, très touchée d'avoir été sacrée la 92ème Miss France de l'Histoire.

Le concours Miss France, diffusé sur TF1 le 11 décembre 2021, a été suivi par 7 275 000 téléspectateurs.