Miss France 2022, Diane Leyre est-elle en couple ou célibataire ? Sa réponse sans détour !

Sacrée Miss France 2022 et désormais considérée comme la plus belle femme de l'Hexagone, Diane Leyre a accepté de révéler aux journalistes de Paris Match sa situation sentimentale. Partage-t-elle la vie d'un homme ? Ou d'une femme ? Ou bien n'a-t-elle toujours pas trouvé son âme soeur ? Très fine, elle répond : "Je suis un coeur à prendre mais plus de 67 millions de Français ont pris leur place dedans récemment..." La jolie brune détentrice d'un Bachelor en Business Administration à l'IE University ne sera ainsi pas victime de la terrible malédiction des Miss. En effet, ce sortilège semble toucher toutes les reines de beauté en couple au moment de leur élection. Quelques mois après leur sacre, les Miss finiraient fatalement par se séparer de leur petit-ami.

De nombreuses Miss ont fait les frais de cette malédiction comme par exemple Maeva Coucke (Miss France 2018) ou Iris Mittenaere (Miss France 2016) qui avait d'ailleurs confié dans son livre Toujours y croire, sorti en novembre 2018 : "Mon cas est loin d'être unique. Toutes les Miss France sont frappées par la 'malédiction des petits copains', la fatidique rupture de l'été".

L'une des seules Miss France a avoir rompu cette malédiction est Miss France 2021, Amandine Petit . En couple depuis de nombreuses années au moment de son élection, la jolie blonde originaire du Nord de la France est toujours amoureuse de son chéri Julien Georges.

Interrogée sur Europe 1 par un chroniqueur qui sous-entendait qu'être en couple avec une Miss France devait être très dur pour un petit-ami elle avait répondu : "Je lui dirais, dans l'idée que cela pourrait faire six ans, qu'il y a un socle suffisamment solide et qu'il faut faire confiance à la personne avec laquelle on est. Quand je donne mon amitié à quelqu'un, c'est avec beaucoup de sincérité et là, c'est ce qu'il peut se passer si j'ai un petit ami. Et oui, ça a été dit que je pouvais avoir quelqu'un depuis six ans. Quand une relation dure depuis six ans, ce n'est pas le fait d'être élue Miss France qui changera grand chose".