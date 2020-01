Sylvie Tellier révèle quelle miss a le plus de chances de lui succéder

Directrice générale du comité Miss France depuis janvier 2007, Sylvie Tellier (41 ans) accompagne chaque année les différentes Miss élues pour représenter la France. Et pour la femme de Laurent, des amitiés fortes, solides et sincères se sont parfois nouées avec certaines jeunes femmes sacrées. Venue avec Clémence Botino (élue Miss France 2020 le 14 décembre 2019), la maman de Margaux (5 ans), Oscar (9 ans) et Roméo (13 mois) a d'ailleurs répondu à une question très délicate sur le plateau de TPMP le 7 janvier 2020. Interrogée par l'un des animateurs sur l'identité de sa ou ses Miss préférée(s), Miss France 2002 a confié : "Je vais citer Sophie Thalmann (Miss France 1998), car c'est la jeune femme qui m'a incitée à me présenter et Camille Cerf parce que c'est celle qui a accepté de me remplacer pendant le congé maternité de ma fille."

Bien plus qu'une simple Miss, Camille Cerf est devenue une véritable amie pour Sylvie. Depuis que la jeune femme originaire du Nord-Pas de Calais a été élue reine de beauté en 2015, les deux femmes sont très proches. Interviewée par le magazine Le Figaro en octobre 2019, le mannequin de 25 ans avait confié toute son admiration sur le parcours de Sylvie Tellier : "J'adorerais travailler à ses côtés. C'est quelqu'un auprès de qui j'apprends beaucoup. Il en a déjà été question et, puis finalement, c'est tombé à l'eau. Si Sylvie Tellier avait le dernier mot, ce serait fait depuis longtemps. Malheureusement, la société Miss France appartient à une structure plus grande. C'est pour cette raison que je n'y suis pas aujourd'hui." Alors, Camille aura-t-elle bientôt la chance de travailler avec Sylvie Tellier et peut-être même de lui succéder ? Suspense !