Miss France 2020 : Insultée et à bout, la Miss évincée crie sa colère

Décidément, on ne l'arrête plus. Depuis qu'elle s'est fait évincer de l'élection de Miss Auvergne 2019 et qu'elle a accusé le comité Miss France de grossophobie en octobre dernier, Amandine Billoux ne cesse de faire parler d'elle. Provoquant des polémiques en chaîne, la jeune femme ne s'est pourtant pas attiré que le soutien des internautes. Depuis quelque temps, elle est d'ailleurs devenue la cible de nombreuses insultes acérées...

En story Instagram, la belle Cantalienne a fini par craquer et pousser un énorme coup de gueule : "Je tiens à remercier les HATERS qui s'amusent à m'envoyer des messages d'insultes, et bien évidemment avec des faux comptes !!! Mais vous n'avez sérieusement rien d'autre à foutre de votre petite vie minable ?", s'énerve-t-elle avant d'admettre qu'elle a de plus en plus de mal à supporter ces attaques incessantes. "Vous allez gagner, je vais finir par me retirer des réseaux sociaux... Trop de méchanceté gratuite ! Tellement dégoûtée et saoulée de lire tout ça... Sur ce, bonne continuation !!! CIAOOOOOO !", conclut la jeune femme visiblement très remontée.

Il faut dire qu'Amandine Billoux semble profiter de la moindre occasion pour se mettre dans la lumière. Alors que Sylvie Tellier avait répondu personnellement à ses accusations sur les réseaux sociaux, la belle était pourtant revenue à la charge quelques jours après l'élection de Clémence Botino, Miss France 2020. C'est avec satisfaction qu'elle déclarait alors être la raison pour laquelle la jolie Florentine Somers n'avait pas franchi la première sélection des quinze demi-finalistes : "J'ai reçu un dossier, preuves à l'appui, qui montrait que la future miss était préparée à l'avance, avait-elle expliqué. Cette année, ils voulaient une blonde aux cheveux courts, ils ont pris Florentine Somers, mais avec tout ce que j'ai balancé, elle n'a même pas été retenue parmi les quinze demi-finalistes."

Aujourd'hui, grâce à ses coups de gueule à répétition, Amandine Billoux a été repérée par une agence de mannequin : "Ces personnes ne regardent pas ta couleur de peau, ton handicap, ta taille, tes mensurations, ton poids, ni même tes aspirations politiques ou religieuses", déclarait-elle, heureuse de pouvoir enfin réaliser son rêve de petite fille. Malheureusement pour elle, la célébrité vient aussi avec son lot d'inconvénients...