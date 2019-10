Miss France, une prétendante victime de grossophobie ? Ses accusations

Amandine Billoux n'aura pas la chance de faire partie des douze candidates qui participeront à la cérémonie de l'élection de Miss Auvergne 2019 pour Miss France 2020 le 18 octobre prochain à Montluçon. Selon la jeune femme, son poids serait en cause.

La première dauphine de Miss Volcans d'Auvergne 2019 a participé à la journée de préparation et à la sélection organisée le 28 septembre dernier à Montluçon. Malheureusement, Amandine a ensuite reçu un mail du comité régional lui signifiant qu'elle n'avait pas été retenue. "Par téléphone, on m'a dit que j'étais beaucoup trop ronde. C'est clairement de la grossophobie. Tout ça parce que je fais une taille 42, c'est dégueulasse. Mais ce n'est pas marqué dans le contrat. Seule la taille est rédhibitoire", a confié la jeune femme de 24 ans à France 3.

Contacté par nos confrères, Jean-Jacques Sabourin, délégué Centre-Val de Loire et d'Auvergne pour Miss France, est resté plutôt vague sur le sujet : "On ne peut pas donner le motif de son éviction. Il y a sept membres du jury. On a estimé qu'Amandine n'avait pas sa place. Je ne peux pas en dire plus. Elle le sait elle-même. Elle est très jolie mais dans le règlement, le délégué peut refuser une candidature sans en donner le motif." France 3 lui a donc clairement demandé si Amandine avait été écartée à cause de son poids. "Je ne peux pas le dire. Le choix se fait sur un ensemble", a-t-il alors répondu.

C'est moi qui suis dans la norme, avec ma taille 42

En colère, Amandine a persisté et signé auprès de La Montagne. La Cantalienne qui mesure 1,79 m assure qu'elle a été mise à l'écart à cause de sa silhouette. "Entre l'élection à Brioude, où j'ai été élue première dauphine de Miss Volcans d'Auvergne, et aujourd'hui, j'ai perdu 8 kilos. Si j'étais vraiment trop grosse, il fallait me le dire à ce moment-là. (...) Oui, j'ai des formes et je les revendique. En France, les femmes ne font pas toutes du 36-38. C'est moi qui suis dans la norme, avec ma taille 42. (...) J'ai toujours été ronde, mais le seul critère physique qu'on nous a toujours donné, jusque-là, c'est la stature, la hauteur. Il n'a jamais été question de poids... Et pour cause : ce serait discriminant et donc illégal ! Le Comité Miss France se garde bien de le dire tout haut, mais agit en dessous. Il ne veut pas avoir à s'expliquer là-dessus, mais c'est flagrant. Je suis en colère, parce que tout ça est illégal et surtout très injuste...", s'est-elle agacée.

Amandine est d'autant plus déçue et en colère qu'elle participait au concours en hommage à son défunt papa. Ce dernier rêvait qu'elle soit élue Miss Auvergne et qu'elle soit prétendante au titre de Miss France comme elle l'a confié.

Cette histoire, devrait faire bondir l'actuelle Miss France Vaimalama Chaves. À la suite de son couronnement, elle a révélé avoir été ronde à une époque et n'a eu de cesse de combattre la grossophobie.