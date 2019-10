Sylvie Tellier répond à Amandine Billoux, la Miss ne décolère pas et réplique

Tant que je serai là, on ne pèsera jamais les candidates

Pour faire valoir ses propos, elle souligne d'ailleurs que Miss France 2019 est "le premier exemple d'une Miss qui ne fait pas une taille 36". "Tant que je serai là, on ne pèsera jamais les candidates." déclare-t'elle. Si Amandine n'a pas été prise, ce n'est pas à cause du Comité Miss France mais car le public n'est sans doute "pas prêt à élire une jeune femme qui fait un 46 ou plus". "C'est le public qui vote en région. C'est à lui qu'Amandine Billoux devrait demander des excuses !" affirme-t'elle.

Invitée sur le plateau de TPMP sur C8, Amandine Billoux avait clairement dénoncé le Comité Miss France pour l'avoir éliminée à cause de son poids. Après son élection, on lui aurait d'ailleurs dit au téléphone :"Tu as une très jolie tête, mais le corps ne passe pas". Au micro de France Bleu, elle avait ajouté : "On m'a fait comprendre que comparé aux autres filles, je passerai pour un boudin."

"Navrée" pour Amandine, Sylvie conclut en invitant la jeune femme à "se représenter" une prochaine fois. Une invitation qui ne risque pas d'être honorée par Amandine Billoux. La jeune femme de 24 ans a répondu à Sylvie en Story avec un message court et plutôt incisif : "Merci à Sylvie de me répondre, ENFIN. Mais vous répétez seulement ce qui a DÉJÀ été dit sur le plateau de TPMP. Donc merci d'avoir visionné le REPLAY !"