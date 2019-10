Miss France : Recalée et jugée trop grosse, une candidate balance

Invitée sur le plateau de TPMP sur C8, Amandine Billoux se confie sur son expérience au sein du comité Miss France. Première dauphine Miss Volcans d'Auvergne 2019, la jeune femme de 24 ans pense avoir été évincée de l'élection de Miss Auvergne. La raison ? Son poids. Les formes de la jeune femme ne correspondaient apparemment pas aux critères de beauté du comité Miss France.

Amandine raconte les circonstances du concours : "On s'est retrouvées sur une journée de sélections. On était quatorze sur une journée de sélection. Un nombre tout à fait correct sur une élection de Miss Auvergne". Après avoir participé à la journée de préparation et à la sélection organisée le 28 septembre dernier à Montluçon la jeune femme apprend qu'elle n'est finalement pas retenue. Quelques jours plus tard, un coup de téléphone lui révélera la raison de son éviction. Elle explique : "On m'a clairement dit : "Tu as une très jolie tête, mais le corps ne passe pas".

Repérée sur les réseaux sociaux, la jeune femme avait pourtant été encouragée à concourir à l'élection Miss France. Elle déclare :"Je pense ne pas être la seule dans ce cas-là. On est venu me chercher au mois de mars, on m'a envoyé un message sur Facebook pour me dire : "Amandine, tu as tout à fait ta place, viens". J'ai été super bien accueillie par le comité organisateur de l'élection en Auvergne. J'ai été la première dauphine donc je pense que les gens ont aimé le changement. J'ai cassé les codes."