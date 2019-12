Miss France 2020 accusée de grossophobie : la Miss écartée devient mannequin !

Furieuse d'avoir été recalée de l'élection de Miss Auvergne 2019, la jolie Amandine Billoux s'est révoltée contre le comité Miss France en octobre dernier. En accusant les organisateurs du concours de grossophobie, la jeune femme a fait enfler l'affaire, poussant même Sylvie Tellier à réagir sur les réseaux sociaux. Plus de trois mois après le scandale, que devient la jeune Cantalienne ? De plus en plus active sur Instagram, Amandine Billoux a expliqué ses projets à ses abonnés.

"Certains d'entre vous me connaissent depuis toujours, d'autres depuis quelques années, quelques mois ou bien quelques semaines, beaucoup me connaissent grâce à mon combat que je mène contre la dictature de la maigreur", explique-t-elle dans un post Instagram datant du 29 décembre.

"J'ai rencontré des gens géniaux au sein d'une agence, non en fait au sein de LA MEILLEURE AGENCE !!! Ces personnes ne regardent pas ta couleur de peau, ton handicap, ta taille, tes mensurations, ton poids, ni même tes aspirations politiques ou religieuses. J'ai participé à un concours qui s'est révélé être positif car je continue l'aventure avec eux et je suis finaliste du TopGiirl Contest qui aura lieu en Avril 2020 à Paris", finit-elle ensuite par révéler, en légende de l'affiche de ce fameux concours.