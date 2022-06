Sylvie Tellier amoureuse : tendres baisers à son mari Laurent face aux belles Diane Leyre et Amandine Petit

Le phénomène The Tourist, le polar Trom, le drame Martha Liebermann... Le Festival de Télévision de Monte-Carlo n'a une nouvelle fois pas déçu à l'occasion de sa 61e édition en présentant de nouvelles séries qui ont fait mouche. A l'issue de cinq jours de compétition pour les départager, la cérémonie de clôture a eu lieu ce mardi soir dans la Salle des Princes du Grimaldi Forum en présence de stars de fictions mais aussi de people bien connus du grand public.

Les Miss France étaient notamment à l'honneur. Amandine Petit a brillé dans une robe au ton violet et faisant preuve de transparence. Celle qui a été sacrée en 2021 n'avait pas hésité à mettre le paquet niveau look étant donné qu'elle a été choisie pour animer la soirée en compagnie de Eric Antoine. Diane Leyre, qui lui a succédé pour l'année 2022, n'était pas en reste et a quant à elle opté pour une robe blanche sirène, tout en portant son écharpe officielle de reine de beauté. Enfin, Sylvie Tellier n'était pas loin de ses protégées et a misé sur l'élégance dans une combinaison pantalon blanche. Sur le blue carpet, la directrice de la société Miss France a posé seule mais aussi avec son mari Laurent, (père de Margaux, 7 ans et Roméo, 3 ans, et beau-père d'Oscar, 11 ans). Devant les photographes, le couple s'est dévoilé très amoureux, allant jusqu'à échanger un petit baiser (voir notre diaporama).

La soirée a également été marquée par les arrivées déchaînées de Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, du retour sur la scène médiatique de Matthew Fox (Lost) ou encore de la famille monégasque, à savoir Louis Ducruet et sa femme Marie, Camille Gottlieb et le prince Albert II de Monaco. Ce dernier était même le Président d'Honneur du Festival. "Je tiens à remercier les membres du jury, les acteurs et actrices, les réalisateurs et les professionnels du monde entier qui ont contribué au succès de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo. L'excellence a défini la qualité, la créativité de la programmation présentée dans le cadre de la compétition, que ce soit pour la fiction ou les sujets d'actualités", a-t-il déclaré dans son discours.