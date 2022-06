Karine Le Marchand et Stéphane Plaza déchaînés : ils se lâchent complètement à Monte-Carlo avec Eric Antoine

Clap de fin ! Le 61e Festival de Télévision de Monte-Carlo s'est terminé mardi 21 juin 2022. Après le traditionnel photocall, les lauréats de la Compétition des Nymphes d'Or ont été annoncés à l'occasion de la Cérémonie de clôture animée par Amandine Petit (Miss France 2021) et le magicien, humoriste et présentateur Eric Antoine dans la Salle des Princes du Grimaldi Forum. Pour l'occasion, deux stars de M6 ont fait le déplacement et elles étaient déchaînées.

Karine Le Marchand et Stéphane Plaza ont en effet fait le déplacement à Monaco pour l'occasion. Et les deux meilleurs amis se sont fait remarquer sur le tapis rouge. Ils se sont montrés complices en duo ou en trio avec Eric Antoine. Les présentateurs de la sixième chaîne n'ont pas hésité à faire le show pour le plus grand bonheur de ceux qui les immortalisaient. On peut notamment découvrir la star de Recherche appartement ou maison et le magicien allongés, pendant que la star de L'amour est dans le pré pose un pied sur le dos de l'un d'eux, avec les bras écartés, légèrement transparente.

Karine Le Marchand a aussi posé dos-à-dos avec Stéphane Plaza et ils ont formé un coeur avec leurs mains pendant qu'Eric Antoine se cachait derrière eux. Ils ont bien évidemment aussi pris des photos plus sérieuses, seuls ou accompagnés d'Amandine Petit, sublime dans une robe à franges violette. De son côté, la maman d'Alya a opté pour une petite robe noire, Stéphane Plaza pour un smoking bleu nuit et Eric Antoine pour une veste rose puis un t-shirt et un pantalon noir.

Comme le montre notre diaporama, le présentateur qui a récemment fêté ses 52 ans a fait une rencontre qu'il n'est pas près d'oublier. Sur le tapis rouge, il a croisé Jane Seymour, la star de Docteur Quinn femme médecin. Après lui avoir baisé la main, il n'a pas manqué de faire un selfie avec la femme de 71 ans et d'échanger quelques mots avec elle. Il s'est aussi improvisé photographe en prenant l'appareil de l'un des professionnels. Un grain de folie et une sympathie qui ont à coup sûr fait mouche. Ce n'est pas pour rien qu'il a une fois de plus été élu animateur préféré des Français !