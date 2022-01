Jane Seymour : Docteur Quinn, 70 ans, toujours canon en maillot de bain

S'il existe une Fontaine de Jouvence, Jane Seymour l'a trouvée ! À bientôt 71 ans, l'ex-héroïne de la série Docteur Quinn, Femme Médecin ne cesse d'épater les internautes par son état de forme et son physique. Elle s'y emploie à nouveau en publiant de nouvelles photos de vacances, la montrant en maillot de bain.

Après avoir célébré Noël chez elle, à Los Angeles, Jane Seymour s'est envolée pour Phuket ! Elle y a fêté le Nouvel An et passe ses premiers jours de 2002 en Thaïlande. L'actrice de 70 ans en partage de précieuses photos et vidéos souvenirs, sur lesquelles elle pose en maillot de bain. "Que cette année vous apporte bonheur, santé, amour et succès", a-t-elle souhaité en légende d'une vidéo de sa Saint-Sylvestre, animée par un concert d'Andrea Bocelli. Son bonheur, Jane Seymour le trouve sur la plage de Phuket et près des animaux, dans un refuge d'éléphants. Au cours de sa visite en famille, Jane s'est filmée en train de se baigner avec un adorable éléphanteau. Elle commente : "On dirait que je me suis fait un nouvel ami !"