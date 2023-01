Jane Seymour (Dr. Quinn) : Le parrain d'un de ses jumeaux n'est autre que... Superman !

Elle a sauvé la vie de tous les habitants de Colorado Springs au moins une fois et a été la femme d'un seul homme. Jane Seymour a incarné Dr Quinn, la femme médecin la plus douée de l'ouest sauvage américain, dans les années 1990... et à l'époque, elle était tout bonnement inséparable de Joe Lando, qui jouait Byron Sully à ses côtés. Pour autant, tout ceci n'était que fiction et les deux comédiens n'ont jamais rien partagé d'autre qu'une très jolie amitié qui suit toujours son cours. En revanche, l'actrice de 71 ans a plutôt bien roulé sa bosse, côté coeur, loin des plateaux de tournage.

Je trouve ça incroyable d'avoir trouvé quelqu'un que je connaissais déjà depuis 40 ans

Grande romantique, née sous le signe du Verseau, Jane Seymour a été mariée plus d'une fois. Elle a, en tout est pour tout, dit "yes" devant Monsieur le maire à quatre reprises. Elle a été unie de 1971 à 1973 au metteur en scène Michael Attenborough, de 1977 à 1978 à Geoffrey Planer, de 1981 à 1992 à David Flynn et de 1993 à 2013 à l'acteur James Keach. Divorcée de ce dernier depuis le 15 avril 2013, l'actrice a retrouvé chaussure à son pied en recroisant la route de David Green. "Je trouve ça incroyable d'avoir trouvé quelqu'un que je connaissais déjà depuis quarante ans, expliquait-elle en 2019 à Us Weekly. On a tous les deux eu nos vies et maintenant on s'est trouvé l'un l'autre. La vie nous offre une nouvelle chance."

Deux parrains célèbres pour ses jumeaux

En couple avec David Green depuis quelques années, Jane Seymour n'a jamais, pour autant, cédé à une éventuelle envie d'épousailles. Côté enfants, l'actrice britannico-américaine est également extrêmement heureuse puisqu'elle a eu une fille et trois garçons avec deux hommes différents. Avec David Flynn, d'abord, elle a accueilli Katherine, son aînée, en 1981 puis Sean en 1986. Elle a ensuite eu des jumeaux avec James Keach, en 1995, dont les prénoms ont été inspirés par ceux de leurs célèbres parrains. John est ainsi le filleul de Johnny Cash et Kristopher celui de Christopher Reeve, c'est à dire l'homme qui a incarné Superman dans la saga de films enclenchée en 1978 par Richard Donner. Est-ce un oiseau ? Est-ce un avion ? Non ! C'est Super Parrain !