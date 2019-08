Jane Seymour (Dr Quinn) : Ses vacances avec Joe Lando, alias Sully

Attention, votre coeur s'apprête à battre au rythme des sabots du Far West. Jane Seymour, divine Docteur Quinn de la série éponyme, a retrouvé l'un de ses petits camarades de jeu le mardi 20 août 2019. Sur son compte Instagram, la comédienne de 68 ans a partagé une photographie qui a ravi plus d'un nostalgique des années 1990 – soit une très grande partie de sa communauté. Sur le cliché, on la voit faire un sourire radieux au côté d'un certain Joe Lando... lui, qui incarnait Byron Sully, l'homme fort du show, celui qui maniait le tomahawk plus vite que son ombre musclée.

En légende de sa publication, l'actrice se réjouit de ces retrouvailles. "Vacances avec Sully" écrit-elle, en référence à leur rôle passé. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'elle recroise la route sablonneuse de celui qui, épisode 28 de la saison 4, l'aidait à accoucher sous un arbre. Sur les réseaux sociaux, Jane Seymour s'affiche régulièrement avec Joe Lando (au mois de juin, en janvier), mais elle avait aussi eu droit à une petite visite de William Shockley, l'interprète du barman proxénète nommé Hank, en mars 2019.

Jane Seymour, égérie Playboy à 67 ans

Le dernier épisode de Docteur Quinn, femme médecin a été tourné en 1998. Plus de vingt ans plus tard, le temps n'a pourtant aucune emprise sur Jane Seymour. En 2018, d'ailleurs, la belle comédienne acceptait de prendre la pose dénudée, pour la troisième fois de sa vie, dans les pages glacées du magazine Playboy. "Je me sens plus sexy que jamais, et surtout par rapport à quand j'étais jeune, expliquait-elle. J'étais du genre à me dire 'Mon dieu, je suis supposée être sexy, là. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ?'. Le fait d'avoir eu une vie aussi longue m'a donné une très grande liberté. Comme disait mon père, je suis bien dans ma peau." Elle aurait effectivement tort de s'en priver.

Yohann Turi