Jane Seymour (Dr Quinn) : Une photo de Joe Lando tout nu pour son anniversaire !

Maintenant, on s'offre une nouvelle chance

Si vous espériez les voir ensemble comme dans la série, vous risquez d'être déçus. Et pourtant, plus de vingt ans après la fin de l'aventure, Jane Seymour et Joe Lando sont encore très proches. Côté coeur, bien sûr, l'histoire est différente. Lui est marié à sa femme Kirsten depuis le mois de mai 1997. Quant à elle, son parcours sentimental est relativement compliqué... mais il semblerait qu'elle soit en couple avec un certain David Green depuis plusieurs années, un ami de longue date, après avoir divorcé à quatre reprises. "Je trouve que c'est merveilleux d'avoir trouvé quelqu'un que je connais depuis 40 ans, expliquait-elle à Us Weekly. On a tous les deux vécu, et puis on s'est retrouvé, et maintenant on s'offre une nouvelle chance." Cette histoire est-elle encore d'actualité ? Jane Seymour lui a, en tout cas, rendu hommage le jour de la Saint-Valentin 2021 en inscrivant, sur une photo de lui, qu'elle trinquait à "leurs prochaines aventures"...