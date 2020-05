Jane Seymour (Dr Quinn) émue par son mariage avec Sully, "Je n'oublierai jamais"

On a longtemps perdu souffle devant la complexité de leur relation. Dans la série Docteur Quinn, femme médecin, Michaela et Sully se sont tournés autour, se sont mangés des yeux pendant de nombreux épisodes avant de conclure l'affaire. Elle était la doctoresse champêtre rejetée par la communauté de Colorado Springs, lui l'ami du peuple indien, pas beaucoup plus accepté par ses pairs. Mais tout à coup, la magie a opéré. Un mariage, d'abord, un bébé – accouché à la fraîche sous un peuplier – ensuite. Cette aventure, Jane Seymour s'en souvient comme si c'était hier.

Sur son compte Instagram, la belle comédienne de 69 ans a partagé un souvenir vibrant de cette journée de tournage, celle durant laquelle elle disait "oui", fictivement à Byron Sully. "Ce mariage... je n'oublierai jamais ce jour, explique-t-elle. Cette robe que j'avais créé avec Cheri et David Emmanuel. Et qui pourrait oublier le costume absolument extraordinaire de Joe, fait avec de vrais piquants de porc-et-pics ? L'intégralité du cast et des équipes était là, c'était vraiment la même ambiance qu'une vraie cérémonie. J'ai du mal à réaliser que c'était il y a si longtemps. Merci à tous les fans qui rendent toujours notre histoire actuelle pour les générations suivantes."