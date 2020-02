Mort d'Orson Bean ("Desperate", "Dr Quinn"), fauché par deux voitures...

Dans la kyrielle de tragédies qui ont pu frapper le quartier en apparence paisible de Wisteria Lane au cours des huit saisons de la série Desperate Housewives, Orson Bean, dans la peau de son personnage de Roy Bender, avait eu son lot, découvrant que son épouse bien-aimée Karen McCluskey avait un cancer en phase terminale ; mais Roy lui-même avait été relativement épargné, comparé à d'autres. La réalité aura finalement été plus cruelle : l'acteur américain est mort accidentellement dans la soirée du 7 février 2020 dans des circonstances particulièrement brutales...

Orson Bean, qui était âgé de 91 ans, est décédé après avoir été percuté par deux véhicules alors qu'il traversait une rue hors des clous dans le quartier de Venice, à Los Angeles. "La première voiture ne l'a pas vu, l'a heurté et il est tombé. La personne au volant d'une seconde voiture qui arrivait a été distraite par les gens qui essayaient de lui dire de ralentir, un second impact a eu lieu et c'est celui-là qui a été fatal", a détaillé auprès de ABC News le capitaine Brian Wendling, de la police de Los Angeles, quant aux circonstances exactes du drame.

Il avait connu sa dernière épouse sur le tournage de Docteur Quinn, femme médecin

L'acteur vétéran, qui était dernièrement apparu au cinéma face à Denzel Washington dans Equalizer 2 (2018) et dans un épisode de la saison 6 de la série Netflix Grace and Frankie portée par Jane Fonda et Lily Tomlin, mise en ligne le 15 janvier 2020 sur la plateforme, laisse derrière lui sa troisième femme, l'actrice Alley Mills, de 23 ans sa cadette, qu'il avait connue sur le tournage de la série Docteur Quinn, femme médecin et épousée en 1993. Dans le feuilleton culte des années 1990, Orson Bean campa dans 146 épisodes le commerçant Loren Bray ; Alley Mills, plus connue pour ses performances dans Les Années coup de coeur (elle jouait la mère de Fred Savage, Norma) et dans le soap opera Amour, gloire et beauté (Pamela Douglas), tenait quant à elle le rôle de Marjorie Quinn, la soeur de l'inoubliable héroïne incarnée par Jane Seymour. Le couple n'a pas eu d'enfant, mais Orson Bean était père de deux filles et deux garçons issus de ses deux premières unions : Michele d'une part, née de son mariage entre 1956 et 1962 avec l'actrice Jacqueline de Sibour (fille d'un aristocrate français et petite-fille du magnat des magasins Selfridges Harry Gordon), et d'autre part Max, Susannah et Ezekiel, fruits de son mariage (de 1965 à 1981) avec l'actrice et styliste Carolyn Maxwell.

Orson Bean ou la magie du jeu

Orson Bean avait commencé sa carrière dans le divertissement au début des années 1950, à son retour du Japon, où il avait été déployé au sein de l'armée américaine et où il s'était découvert, sur son temps libre, des talents de magicien. C'est d'ailleurs avec cet art qu'il avait commencé à se produire dans de modestes salles, avant de s'orienter vers le stand-up. C'est à cette époque qu'il adopta son surnom d'Orson Bean, soufflé par un pianiste d'un club de Boston, selon l'anecdote qu'il raconta en 1974 à Johnny Carson dans son émission The Tonight Show, dont il était devenu entre-temps un invité régulier.

Rescapé du maccarthysme bien qu'il ait été blacklisté à Hollywood en raison de sa relation sentimentale avec une membre du Parti communiste dans les années 50, sa carrière s'était étoffée sur les planches de Broadway et au petit écran, où il n'avait pas tardé à devenir une figure incontournable du monde des jeux télé - il fut ainsi, pendant près de quarante ans, l'une des personnalités emblématiques de To Tell the Truth, un jeu opposant des célébrités à des candidats.

La télévision, un média qui lui offrit quelques rôles marquants : outre des apparitions dans des épisodes de The Twilight Zone : La quatrième dimension, Arabesque, Ally McBeal, Will & Grace, Sept à la maison, Cold Case, Mon Oncle Charlie, How I Met Your Mother, Mistresses ou encore Modern Family, Orson Bean s'était fait connaître d'un très large public dans les années 1990 en participant aux six saisons de la série Docteur Quinn, femme médecin, puis de 2009 à 2012 dans Desperate Housewives : son personnage, Roy Bender, était le compagnon de Karen McCluskey, jouée par l'actrice Kathryn Joosten, tristement décédée en juin 2012 des suites d'un cancer du poumon, quelques jours seulement après la mort à l'écran de son personnage liée aux mêmes raisons.

Orson Bean était également crédité de quelques seconds rôles en vue au grand écran, notamment dans Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze ou Equalizer 2 d'Antoine Fuqua.